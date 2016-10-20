شاهد: شرطة تايلاند تجبر امرأة على السجود لصورة الملك الراحل

أظهر مقطع مصور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إجبار الشرطة التايلاندية امرأة على الركوع والسجود أمام صورة الملك الراحل بوميبول ادولياديج، الذي حكم تايلاند 70 عاماً.

وبحسب صحف الغارديان والإندبندنت والديلي ميل البريطانية، فإن المقطع تم تصويره أمام أحد مراكز الشرطة في جزيرة ساموي السياحية، وسط مئات الأشخاص، كنوع من "الفضح العام" عقاباً لـ"أومابورن سالراسا" (43 عامًا) التي تواجه تهمة إهانة الذات الملكية.

وتواجه سالراسا عقوبة تصل للسجن 15 عامًا، وذلك لاتهامها بارتكاب جريمة إهانة النظام الملكي، بسبب نشرها تعليقات "مسيئة" على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فيها الأسرة المالكة.

وأجبرت الشرطة السيدة بالصلاة والسجود أمام صورة الملك الذي رحل مؤخراً بعد حكم استمر 7 عقود، وقال قائد شرطة المنطقة ثيويز بليومسود إنهم فعلوا ذلك ولاءً لصاحب الجلالة، ومن يهين الملك يجب تأنيبه وفضحه علناً، حيث تفرض القوانين التايلاندية عقوبات صارمة على إهانة الذات الملكية أو أياً من عائلة الملك.