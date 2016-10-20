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شاهد: سواريز يتسلم الحذاء الذهبي كأفضل مهاجم في أوروبا

20/10/2016

تسلم لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، وذلك للمرة الثانية في مسيرته الكروية.

وأحرز سواريز 60 هدفا في 55 مباراة لعبها لبرشلونة.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل، الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس، أكد سواريز أن الفضل في الجائزة يعود لزملائه من لاعبي برشلونة الذين ساهموا في إنجازه.

وقال سواريز: "هذه الجائزة تعود لزملائي أكثر مما تعود لي".

وأضاف: "دائما ما أقول إنني جزء من أفضل فريق وأفضل لاعبين في العالم، وأن أي هدف تحدده لنفسك يمكنك تحقيقه. هدفي الأول أن نفوز بلقب الدوري الاسباني وأن نحاول الفوز بدوري الأبطال وكأس الملك.. لو لم أكن الفائز كنت أتمنى أن تكون الجائزة من نصيب ليو ميسي أو نيمار".

وصعد على منصة التتويج مع سواريز ابنته ديلفينا وابنه بنجامين، وقد حمل كل منهما حذاء صغيرا ذهبي اللون.

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