شاهد: رد فعل مراهقة فشلت في تحدي "ارتداء 100 ثوب"!

انفجرت مراهقة تدعى أندريا في البكاء بعد فشلها في تحدى ارتداء 100 طبقة من الملابس، ونشرت الفتاة الفيديو على صفحتها بتويتر وعلقت عليه "لا تفعل هذا أو سوف تموت".

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لم تتمكن اندريا من استكمال تحدي طبقات الملابس المائة، وهو أحدث تحدٍ يجرى عن طريق الإنترنت، حيث وجدت نفسها محاصرة داخل 100 قطعة من الملابس ولم تستطع خلعها وبدأت في الاختناق ومن ثم انفجرت في نوبة من البكاء.

وحظي الفيديو بنحو 140 ألف مشاهدة وتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وظهرت فيه الفتاة وهي منخرطة في بكاء شديد وهي تقول "لا أستطيع أن أفعل هذا" ثم بدأت بنداء هيستيري للمساعدة حتى نجدها أحد الأصدقاء وأزال عنها عشرات الطبقات.

وقالت في وقت لاحق "لم أكن أعتقد أن الأمر سيكون بهذا السوء إلا بعدما فعلت ذلك!! أنا لا أريد أن أموت"، وأعربت عن فزعها من تلك التجربة.