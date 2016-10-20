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شاهد: رد فعل غريب لتايلاندية لدغها سرب نحل بوجهها!

20/10/2016

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات مخيفة لامرأة تايلاندية تعرضت لهجوم من سرب نحل داخل سوق للفاكهة، وقام النحل بلدغها في وجهها عدة مرات والغريب أنها لم تحرك ساكناً وظلت ثابتة في مكانها وحتى لم تصرخ!

وتحملت السيدة لدغات النحل المؤلمة إلى أن ساعدها صبي صغير مستخدماً مبيداً حشرياً لإبعاد النحل عنها، وأخذ ينزع أشواكه من وجهها الذي ظهر لاحقاً مصاباً بكدمات ورضوض فظيعة.

وربما جرب الكثير منا لدغات نحل أو دبابير ويعرف مدى الألم الذي يصل إلى حد الاكتواء، يتحول بعد ذلك إلى تورمات مؤلمة تستغرق بضعة أيام حتى تُشفى.

وقبل أيام نشر أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية ويدعى خوسيه ريفاس لقطات مصورة بعدما لدغه دبوران في شفته العليا جعلتها تتورم بشكل غير طبيعي ومثير للضحك.

وعلق ريفاس على لقطاته ساخراً: "أنصح النساء بتكبير الشفاه طبيعياً عن طريق لدغ الدبابير بدلاً من إنفاق آلاف الدولارات على حقن الكولاجين".

 

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