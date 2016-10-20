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شاهد: توقف قلبه 40 مرة أثناء عملية جراحية واستيقظ بالغناء!

20/10/2016

توقف قلب تركي مُسن أكثر من 40 مرة خلال ساعة واحدة أثناء إجراء عملية جراحية لتغيير شرايين القلب، كما فوجئ الجميع بغنائه فلكلورا شعبيا أثناء استعادة وعيه! بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأجريت عملية جراحية للرجل المتقاعد بكير دميرتاز (66 عاماً) بعد نقله للمستشفى شاكياً من آلام في الصدر بمدينة ارزينجان في شمال شرق تركيا، ووجد الأطباء أن 3 من شرايين القلب الرئيسية تعاني انسداداً بنسبة 90%، فهرعوا به على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة ناجحة استغرقت 4 ساعات.

انتقل بكير بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة، ويبدو أنه بدأ يتعافى بشكل جيد حتى لاحظ الأطباء توقف قلبه فجأة، فبدأوا بإنعاشه وتدليكه لإعادته للحياة، وأدركوا بعد ذلك أن هناك مشكلة متكررة تسببت في وقف قلبه 40 مرة خلال ساعة واحدة.

واضطر الأطباء لفتح صدره وإنعاش قلبه باليد قبل إجراء عملية جراحية أخرى داخل غرفة العناية المركزة وتركيب مضخة مجهزة للقلب، لكن المسن المتقاعد فاجأ الجميع بأغنية شعبية أثناء استعادة وعيه، وأعرب عن امتنانه للأطباء والممرضين.

وقال الدكتور أوروك البير ونك، الذي قاد الفريق الجراحي، إنه لم ير حالة مثل هذه في أكثر من 500 عملية، لقد فتحنا صدره في وحدة العناية المركزة بعدما توقف قلبه أكثر من 40 مرة لفترة ما بين 20-30 ثانية في المرة، وكان هناك ضغط على القلب سبب نزيفاً، وأخذنا مريضنا لعملية ثانية".

 

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