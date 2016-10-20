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شاهد: تلميحات تيريزا ماي تفجر الضحك في البرلمان البريطاني!

20/10/2016

انفجرت ضحكات أعضاء مجلس العموم البريطاني بعد تهنئة خاصة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي لأحد الأعضاء بمناسبة عيد ميلاده.

وكان عضو البرلمان بيتر بون توجه بسؤال لماي خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لسؤال رئيس الوزراء مشيرا إلى أن اليوم يوافق ذكرى ميلاده.

فردت رئيسة الوزراء بتهنئة بون بعيد ميلاده قائلة إنها تتمنى أن تتعامل السيدة بون (زوجة عضو البرلمان) مع المناسبة بالطريقة اللائقة، فانفجر المجلس ضاحكا.

وعندما علت أصوات بعض الأعضاء أسكتهم رئيس المجلس طالبا من ماي استكمال حديثها لأنه "متشوق" في معرفة المزيد.

وحسب صحف بريطانية فقد رأى أعضاء البرلمان تلميحات جنسية في تهنئة تيريزا ماي للعضو.

المصدر : الجزيرة مباشر
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