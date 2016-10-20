شاهد.. ترامب يرفض الالتزام بقبول نتيجة الانتخابات

رفض دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، القول بأنه سيعترف بنتيجة الانتخابات المقبلة التي يتنافس فيها مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب إنه لن يحكم على نتائج الانتخابات في وقتها وليس الآن.

من جانبها، اعتبرت كلينتون أن رفض ترامب هو "أمر مرعب"، وقالت لترامب "أنت أخطر مرشح رئاسي في تاريخ أمريكا".

وقالت كلينتون إن ترامب يكيل الاتهامات للجميع بالتزوير من دون دليل، وإنه يشكك في الديمقراطية الأمريكية "وهو أمر خطير جدا" حسب تعبيرها.

في شأن آخر، قالت كلينتون إنها لن تدعم وجود قوات برية أمريكية في العراق مرة أخرى، كما أنها ستواصل الضغط من أجل إقامة منطقة لحظر الطيران فوق سوريا.

أما ترامب، فاتهم كلينتون وأوباما بأنهما جعلا من إيران "قوية جدا" كما وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه "أقوى وأذكى" من كلينتون ومن أوباما، معتبرا أنه إذا تم الإطاحة بالأسد فإن النتيجة قد تكون أسوأ من بقائه.