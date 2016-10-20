البث الحي
منوعات

شاهد.. ترامب يرفض الالتزام بقبول نتيجة الانتخابات

20/10/2016

رفض دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، القول بأنه سيعترف بنتيجة الانتخابات المقبلة التي يتنافس فيها مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب إنه لن يحكم على نتائج الانتخابات في وقتها وليس الآن.

من جانبها، اعتبرت كلينتون أن رفض ترامب هو "أمر مرعب"، وقالت لترامب  "أنت أخطر مرشح رئاسي في تاريخ أمريكا".

وقالت كلينتون إن ترامب يكيل الاتهامات للجميع بالتزوير من دون دليل، وإنه يشكك في الديمقراطية الأمريكية "وهو أمر خطير جدا" حسب تعبيرها.

في شأن آخر، قالت كلينتون إنها لن تدعم وجود قوات برية أمريكية في العراق مرة أخرى، كما أنها ستواصل الضغط من أجل إقامة منطقة لحظر الطيران فوق سوريا.

أما ترامب، فاتهم كلينتون وأوباما بأنهما جعلا من إيران "قوية جدا" كما وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه "أقوى وأذكى" من كلينتون ومن أوباما، معتبرا أنه إذا تم الإطاحة بالأسد فإن النتيجة قد تكون أسوأ من بقائه.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)