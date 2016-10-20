شاهد.. ترامب: سأطرد المهاجرين "السيئين"

قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إن أول عمل سيقوم به في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة سيكون بناء جدار مع المكسيك و"طرد المهاجرين السيئين" على حد قوله.

وأضاف ترامب، خلال المناظرة الثالثة والأخيرة مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى حدود قوية، مضيفا "يجب تأمين حدودنا وأن نبقي المخدرات بعيدة عن بلادنا" متهما كلينتون بأنها تريد إصدار عفو عن المهاجرين.

من جانبها، اتهمت كلينتون ترامب بإهانة جميع اللاجئين واعتبار المهاجرين المكسيكيين "تجار مخدرات"، مؤكدة أن مسألة ترحيل المهاجرين بصورة مفتوحة ستدمر البلاد، مضيفة أن رؤيتها تعتمد على إدماجهم في سوق العمل.