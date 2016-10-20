شاهد: بايرن يقسو على أيندهوفن بأربعة أهداف لهدف

استعاد بايرن ميونيخ الألماني نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف البطولات، بعدما حقق فوزا مستحقا 4 / 1 على ضيفه أيندهوفن.

الهولندي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وواصل أتلتيكو بذلك صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في المباراة الثالثة على التوالي، فيما جاء بايرن في المركز الثاني برصيد ست نقاط، بفارق خمس نقاط كاملة أمام أيندهوفن، صاحب المركز الثالث، وتذيل روستوف الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف خلف أيندهوفن.

وعلى ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية، لم يجد بايرن صعوبة في التغلب على أيندهوفن 4 / 1، ليعيد البسمة مجددا إلى وجوه جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتقدم توماس مولر لمصلحة بايرن في الدقيقة 13، قبل أن يضيف جوشوا كيميتش الهدف الثاني في الدقيقة .21

وأعاد أيندهوفن المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى، بعدما سجل لاعبه لوسيانو نارسينج هدفا في الدقيقة 41، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة .59

واختتم النجم الهولندي المخضرم أريين روبن مهرجان الأهداف عقب تسجيله الهدف الرابع لبايرن قبل النهاية بست دقائق.

ويأتي هذا الفوز ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن، عقب فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، إثر خسارته أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، ثم تعادله مع كولن واينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني (بوندسليجا).