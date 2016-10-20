البث الحي
منوعات

شاهد: بائع شاي يتحول إلى نجم لمواقع التواصل في باكستان

20/10/2016

تحول بائع شاي في باكستان إلى نجم لمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة له على موقع إنستغرام بسبب وسامته.

وقال البائع ويدعى أرشاد خان إنه فوجئ بتوافد الكثيرين على المحل الذي يبيع فيه الشاي لالتقاط الصور معه، وإنه لا يعرف من نشر صورته.

وكانت مصورة التقطت صورة لخان، 18 عاما، خلال جولتها في سوق أسبوعي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ونشرتها على حسابها على إنستغرام قبل أن تنتشر بشكل واسع وتتحول إلى واحدة من أكثر المواد تداولا على مواقع التوصل الاجتماعي.

وانهالت على خان عروض لتقديم الأزياء والتمثيل ولكنه يقول إنه لا يخطط لذلك في الوقت الحالي وكل ما يبحث عنه هو عمل "محترم".

المزيد من منوعات

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)