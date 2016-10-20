شاهد: بائع شاي يتحول إلى نجم لمواقع التواصل في باكستان

تحول بائع شاي في باكستان إلى نجم لمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة له على موقع إنستغرام بسبب وسامته.

وقال البائع ويدعى أرشاد خان إنه فوجئ بتوافد الكثيرين على المحل الذي يبيع فيه الشاي لالتقاط الصور معه، وإنه لا يعرف من نشر صورته.

وكانت مصورة التقطت صورة لخان، 18 عاما، خلال جولتها في سوق أسبوعي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ونشرتها على حسابها على إنستغرام قبل أن تنتشر بشكل واسع وتتحول إلى واحدة من أكثر المواد تداولا على مواقع التوصل الاجتماعي.

وانهالت على خان عروض لتقديم الأزياء والتمثيل ولكنه يقول إنه لا يخطط لذلك في الوقت الحالي وكل ما يبحث عنه هو عمل "محترم".