شاهد: الحريري يؤيد ترشيح عون لرئاسة لبنان

أعلن رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري دعمه لترشيح خصمه السياسي ميشيل عون لرئاسة الجمهورية.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي إن قراره جاء استنادا إلى اتفاق بالحفاظ على النظام وتقوية الدولة وإعادة إطلاق الاقتصاد.

وفشل البرلمان اللبناني منذ نهاية ولاية الرئيس ميشيل سليمان في انتخاب رئيس للبلاد برغم الدعوة إلى 45 جلسة لم يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ 86 نائبا، من أصل 128، لانتخاب رئيس.

وقال الحريري إن كل المساعي لملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية فشلت ولم يبق سوى خيار واحد هو "العماد ميشيل عون".

ويحظى عون الذي يتزعم التيار الوطني الحر بدعم حزب الله ودعم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الذي كان على خلاف معه حتى قبل أشهر، لكن جعجع تبنى ترشيح عون بعد مصالحة بينهما.

ومن شأن تصويت كتلة الحريري لعون، أن يضمن له الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه وهي 65 صوتا، أي نصف عدد نواب المجلس زائد واحد في الدورة الثانية من الانتخابات. إذ تبلغ أصوات كتلة المستقبل 33 نائبا وحزب الله 13 نائبا والقوات اللبنانية 8 نواب بالإضافة إلى كتلة التيار الوطني الحر التي يتزعمها عون 20 نائبا.