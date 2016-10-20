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شاهد: احتراق آبار نفط في الموصل

20/10/2016

بثت وزارة الدفاع العراقية مقطعا مصورا اليوم الأربعاء يظهر احتراق عدد من آبار النفط بالقرب من مدينة الموصل التي يقوم الجيش العراقي بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم الدولة.

وقال الجيش العراقي إن الصور تظهر حرائق في حقول النفط بالقرب من بلدة القيارة، التي تخلى عنها تنظيم الدولة في شهر أغسطس/آب.

وأوضح الجيش أن تنظيم الدولة هو الذي أشعل النار في آبار النفط.

وكانت استعادة السيطرة على القيارة في أغسطس/آب ثم القاعدة الجوية القريبة منها في يوليو/تموز، جزءا من عملية استعادة السيطرة على الموصل.

وبدأت عملية استعادة السيطرة على المدينة في 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بمشاركة الجيش العراقي ووحدات من البيشمركة الكردية.

وكان التنظيم يقوم باستخراج النفط من نحو ستين من آبار البترول، وبيعها للمساعدة في تمويل أنشطته.

واعتاد التنظيم شحن 50 شاحنة على الأقل محملة بالنفط من حقول القيارة والنجمة القريبة منها إلى سوريا يوميا.

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