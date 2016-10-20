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شاهد.. أردوغان: تركيا لن تسمح بحرب مذهبية في المنطقة

20/10/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تسمح بحرب مذهبية جديدة في المنطقة، متهما جهات لم يسمّها بالسعي لإقصاء تركيا من العملية العسكرية الرامية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من أيدي تنظيم الدولة في العراق.

وقال إردوغان إن الجيش العراقي أغلبه من الشيعة، وإن ميليشيا الحشد الشعبي ستواجه أهالي الموصل الأصليين، وهو ما يهدد بنشوب حرب مذهبية جديدة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بحدوث هذا.

وقال الرئيس التركي: "القوى التي تحاول إقصاء تركيا من عملية الموصل تفعل هذا لأنها تدرك أن تركيا ستخرب خطة الحرب المذهبية التي ينوون إشعالها بمبررات القضاء على داعش. فتركيا لا يسعها أن تسمح بحرب مذهبية جديدة في المنطقة".

وبدأ الجيش العراقي في 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عملية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل بمشاركة من وحدات من قوات البيشمركة الكردية، بينما حذرت قوى داخلية وخارجية من اندلاع مواجهات طائفية في حال مشاركة مليشيا الحشد الشعبي الشيعية في العملية.

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