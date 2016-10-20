بالصور.. طفلة برازيلية في الخامسة ترسم طريقة اعتداء قس عليها

اكتشف أب وأم في البرازيل اعتداء قس على ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات من خلال رسومات رسمتها توضح طريقة تعرضها للاعتداء الجنسي من القس الذي يعلمها الإنجليزية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وسائل إعلام برازيلية أن الوالدين عثرا على الرسوم بعدما رفضت ابنتهما فجأة الذهاب لحضور دروس اللغة الإنجليزية التي يقدمها القس جوا دا سيلفا (54 عاما) وبدت عليها أمارات الاضطراب، ما دفع الوالدين إلى اصطحابها إلى طبيب نفسي.

وقالت الصحيفة إن الطبيب شك في تعرض الفتاة لاعتداء جنسي وطلب من الوالدين البحث في غرفتها عن أي علامة تشير إلى سبب حالتها.

وفي غرفة الطفلة عثر الوالدان على ستة رسوم بين كتبها توضح فيها كيف تعرضت لانتهاكات جنسية من القس دا سيلفا.

ويظهر أحد هذه الرسوم رجلا ينحني فوق طفلة وقد بدت على وجهها أمارات الرعب، ويظهر رسم آخر ما يبدو أنه رجل يحاول الاعتداء جنسيا على طفلة راقدة فوق ما يشبه السرير، بينما تشير تعبيرات وجهها إلى حالة من الألم والخوف.

وبمواجهة القس بالرسوم اعترف بالاعتداء على الطفلة، وقالت الشرطة بمدينة مونتيس كلاروس بولاية ميناس غيرايس، التي وقعت بها الحادثة، إنها احتجزت القس ويجري التحقيق معه حاليا.