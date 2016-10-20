أمريكا: رصد تجربة فاشلة لكوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي

صورة أرشيفية لإطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية

قالت القيادة الاستراتيجية الأمريكية إنها رصدت محاولة فاشلة لكوريا الشمالية لإطلاق صاروخ الساعة 2200 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء من مدينة كوسونج الشمالية الغربية.

وقالت القيادة الاستراتيجية الأمريكية في بيان إن قيادة الدفاع الفضائي الجوي في أمريكا الشمالية حددت أن التجربة الصاروخية لم تمثل أي تهديد لأمريكا الشمالية.

وأضافت أن العملية التي تم رصدها هي على الأرجح لصاروخ باليستي من طراز موسودان متوسط المدى.

من ناحية أخرى، قال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونغ يانغ أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ متوسط المدى، لكن التجربة فشلت على الفور بعد الإطلاق.

بينما نددت طوكيو بالمحاولة الفاشلة لإطلاق الصاروخ، وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن بلاده تقدم احتجاجا شديد اللهجة ضد بيونغ يانغ.

وأبلغ يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مؤتمرا صحفيا روتينيا "تتقدم الحكومة اليابانية باحتجاج إلى كوريا الشمالية عبر سفارتها في بكين في حين تندد بشدة بالتجربة الصاروخية."

وتخضع كوريا الشمالية -التي أجرت تجربتها النووية الخامسة في التاسع من سبتمبر أيلول- بالفعل لعقوبات دولية قوية بسبب تجاربها الصاروخية والنووية.