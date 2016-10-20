أب لولدين.. لم يكتشف جيرانه وفاته إلا بعد 8 أشهر!

صورة تعبيرية

قبل 8 أشهر، توفى المواطن البلجيكي "أوربان دي فريز"، في منزله بمدينة غنت، شمال غرب بروكسل، عن عمر 81 عاما، لكن جيرانه لم يكتشفوا وفاته إلا بالصدفة، يوم الأربعاء.

القصة بدأت عندما فكر أحد جيران "دي فريز"، الذي له ولدين، استئذانه في مد جزء من نظام تدفئة جديد عبر منزله، لكنه لاحظ أن باب جاره لم يفتح منذ فترة طويلة، فقام بإبلاغ الشرطة.

وإثر اقتحام الشرطة للمنزل، عثرت على "دي فريز" جثة هامدة، وبعد تحليل نسب التفسخ في الجثة، واحتساب تاريخ انتهاء صلاحيةالمأكولات والمشروبات التي كانت في المنزل، تبين أن الرجل وافته المنية قبل 8 أشهر.

وعند التحري، تبين أن جيران "دي فريز" لم يسألوا عنه رغم أنهم شاهدوا الصندوق البريدي الخاص بمنزله ممتلئاً، وأن علاقة المتوفي كانت محدودة مع جيرانه.