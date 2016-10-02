هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بسبب جهاز "تابلت"

تسبب جهاز "تابلت" من إنتاج شركة سامسونج الكورية الجنوبية، في هبوط اضطراري لإحدى طائرات شركة "دلتا" الأمريكية، وكاد أن يتسبب في حريق على متن الرحلة الدولية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن رحلة شركة "دلتا" التي انطلقت من ديترويت باتجاه أمستردام في نهاية الأسبوع الماضي، تم تحويلها إلى مدينة مانشستر في بريطانيا بعد "دخان ورائحة غير معروفة في مقصورة الركاب".

وتبين فيما بعد أن ما تسبب بالدخان هو كمبيوتر لوحي "تابلت" من صنع شركة سامسونج. وهو جهاز مختلف عن هواتف "جالاكسي نوت 7" التي أثارت مشكلة انفجار بطارياتها ضجة كبيرة حول العالم ومنع استخدامها على بعض شركات الطيران.

وشرح مسؤول في شركة "دلتا" ما جرى خلال الرحلة قائلا إن الجهاز اللوحي سقط داخل أحد مقاعد الطائرة، ثم علق بعد أن تم تغيير موضع المقعد، وربما بسبب الحرارة الزائدة بدأ الجهاز بإصدار دخان واشتم الركاب رائحة غريبة تصدر من ذلك المقعد.

وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مانشستر، حتى تمكن الموظفون الأرضيون من حل المشكلة واستبدال الكرسي الذي علق فيه الجهاز اللوحي، وبعد ساعتين أقلعت الطائرة ووصلت إلى أمستردام من دون أي أضرار.