"نظام الرفيق" خاصية جديدة في لعبة "بوكيمون غو

من أجل إضافة المزيد من المتعة لمستخدمي لعبة الفيديو "بوكيمون غو" التي حققت انتشارا واسعا خلال شهور قليلة، أضافت شركة "نيانتك لابس" المطورة لها خاصية جديدة تعرف باسم "نظام الرفيق".

مع الخاصية الجديدة الموجودة في الإصدار "بوكيمون جو 0.37.0 " للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد والإصدار "بوكيمون جو 0.7.1" للأجهزة العاملة بنظام التشغيل آي.أو.إس، فإن المبتدئين في ممارسة اللعبة

الرقمية الجديدة يمكنهم اختيار إحدى شخصيات "بوكيمون" كمرافق لهم أثناء البحث عن شخصيات بوكيمون وتجميعها، وبعد قطع عدد معين من الكيلومترات أثناء عملية البحث فإن الرفيق سيعثر للمستخدم على قطعة "حلوى بوكيمون".

وعلى سبيل المثال إذا كان المستخدم يتجول بحثا على شخصيات "بوكيمون" بمرافقة "ماجي كارب" كمرافق له، فإن هذا المرافق سيعثر للمستخدم على قطعة حلوى "ماجي كارب" بعد السير لمسافة كيلومتر واحد.

علاوة على ذلك فإن شركة "نيانتك لابس" أغلقت تطبيق بوكيمون غو على الهواتف الذكية آيفون المزودة بتطبيق "جيلبريك" كما حدثت الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" من أجل تفادي القراصنة والمحتالين.

ومع الجيل الأحدث من اللعبة وهو "بوكيمون غو 0.39.0" لأجهزة أندرويد و"بوكيمون 0.9.1″ لأجهزة آي.أو.إس، سيتم عرض موقع اصطياد شخصية البوكميون التي يتم رصدها على شاشة المعلومات، كما يمكن أيضا للمتدربين محاولة اصطياد البوكيمون باستخدام البخور من خلال جهاز "بوكيمون غو بلس" وهو جهاز صغير يتيح للمستخدم ممارسة اللعبة من دون أن يكون مضطرا للنظر في شاشة الهاتف الذكي طوال الوقت.

ويصدر البخور رائحة طيبة تجتذب البوكيمونات إلى مكان تواجد اللاعب كي يسهل الإمساك بها.