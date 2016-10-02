مقتل 6 شرطيين في هجومين بشمال سيناء

جنود مصريون بشمال سيناء أثناء تنفيذ عملية عسكرية (رويترز-أرشيفية)

ذكرت مصادر أمنية مصرية أن 6 من قوات الأمن قتلوا أمس السبت في هجومين بمحافظة شمال سيناء التي ينشط بها عناصر موالية لتنظيم الدولة، وذلك بعد أيام من مقتل 3 شرطيين وسائقهم بالعريش.

وأضافت المصادر أن 5 من قوات الأمن قتلوا برصاص مجهولين مساء أمس في حي العبور جنوب العريش كبرى مدن شمال سيناء.

وقال بيان نشر على موقع وزارة الداخلية على فيسبوك، إن مجهولين يستقلون سيارة ملاكي قاموا بإطلاق النيران تجاه 5 مجندين من الأمن المركزي بالعريش أثناء عودتهم من إجازتهم الدورية مستقلين سيارة.

وأضاف البيان أنه تم نقل الجثامين إلى المستشفى وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية إن 9 مجندين أصيبوا في وقت سابق أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة بمدخل مدينة رفح المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني، وأضافت في وقت لاحق أن أحدهم توفي متأثراً بإصابته.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة مسؤوليتها عن هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة في مناطق متفرقة في مصر لا سيما في محافظة شمال سيناء.