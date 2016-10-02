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معارضون إيرانيون: بيت زجاجي بمطار دمشق يدير المعارك بسوريا

2/10/2016

أوردت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية تقريرا حمل أدلة جمعها معارضون إيرانيون خلص إلى أن  المسؤولين الإيرانيين هم الذين يشرفون على العمليات العسكرية للنظام في سوريا، وأن عدد القوات التي تخضع لأوامرهم يفوق بكثير عدد قوات نظام الأسد.

وكشفت مصادر المعارضة الإيرانية عن تواجد مقر للثكنة الخاصة بالقوات الإيرانية في مطار دمشق، ويطلق عليه اسم "البيت الزجاجي"، ويحظر على قوات النظام الدخول إليه.

وأوردت الصحيفة قول المعارض الإيراني شاهين غوبادي إن إيران تتكفل بكامل مصاريف الحرب لنظام الأسد.

كما أن عشرات الآلاف من المرتزقة العراقيين واللبنانيين والأفغان في سوريا لا يخضعون لأوامر الجنرالات السوريين، بل لقادة الحرس الثوري.

ووفقا لمعارضين إيرانيين، فإن الجيش النظامي لا يشارك في القتال ولا يلعب سوى دور المرشد المحلي لباقي القيادات.

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