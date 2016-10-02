ليبيا .. اشتباكات في سرت ومقتل صحفي هولندي

اشتباكات في سرت/ أرشيفية

شنت القوات الحكومية الليبية هجوما جديدا على المعقل الأخير لتنظيم الدولة في سرت قبل أن توقف هجومها بعد مقتل ثمانية من عناصرها وإصابة العشرات بجروح، فيما لقي عشرة من مقاتلي التنظيم مصرعهم.

في هذه الأثناء، قتل صحفي هولندي أثناء تغطيته المعارك في سرت (450 كلم شرق طرابلس) بعدما أصيب برصاصة قناص تابع لتنظيم الدولة حسبما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.

وجيرون أورليمانز هو أول غربي وثاني صحفي يقتل أثناء تغطية المعارك في سرت حيث لقي الصحفي الليبي عبد القادر فسوك حميدة مصرعه في تموز/يوليو.

وقال الطبيب أكرم قليوان المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي حيث يعالج عناصر القوات الحكومية "قتل صحفي هولندي جراء إصابته برصاصة في صدره من قناص تابع لتنظيم الدولة أثناء تغطية المعارك في سرت".

وتابع أن جثة الصحفي "موجودة الآن في المستشفى" في مدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كلم شرق طرابلس.

وشهدت مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الأحد معارك جديدة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وعناصر التنظيم قتل فيها ثمانية من المقاتلين الحكوميين.

و تحظى قوات الحكومة الليبية بمساندة جوية أمريكية حيث نفذت طائرات سلاح الجو الأمريكي 177 ضربة بين الأول من أب/أغسطس و29 أيلول/سبتمبر الماضي.