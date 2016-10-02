صحيفة أمريكية: ترامب تجنب دفع الضرائب 18 عاماً

مشرح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية-دونالد ترامب (الفرنسية)

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسألة حساسة تتعلق بالملف الضريبي لمرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، فإعلانه عن خسائر بقيمة 916 مليون دولار في العام 1995 أتاح له بصورة قانونية تفادي دفع الضرائب لمدة 18 عاماً.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على الإقرارات الضريبية لترامب لعام 1995 وإنها أظهرت أنه حصل على مزايا ضريبية هائلة بسبب صفقات مالية متعثرة في أوائل التسعينيات.

وتكتسي المسألة أهمية نظراً لأنه رفض الكشف عن ملفه الضريبي خلافاً لما يفعله المرشحون الرئاسيون الأمريكيون عادة توخياً للشفافية، في حين كشفت منافسته هيلاري كلينتون عن ضرائبها، لكن ترامب علل رفضه بأن السجلات الضريبية تخضع لتدقيق اتحادي، لكن الخبراء قالوا إنه يستطيع نشرها إذ أراد.

وكتبت الصحيفة أن ترامب الملياردير استفاد بصورة كبيرة من الخسائر التي مني بها بسبب سوء إدارة 3 كازينوهات في أتلانتيك سيتي وسوء حظه في مجال الطيران وشرائه فندق بلازا في منهاتن.

نيويورك تايمز تحصل على وثيقة ضريبية لترامب عام 1995

وأضافت أن خبراء الضرائب الذين كلفتهم بتحليل سجلات ترامب قالوا إن القواعد الضريبية التي تعطي مزايا لدافعي الضرائب الأثرياء بشكل خاص تتيح لترامب استغلال الخسارة لخصم مبلغ مساو لقيمتها من الدخل الخاضع للضريبة لمدة 18 عاماً.

وفي حين لم يعرف دخل ترامب الخاضع للضريبة لاحقاً، فإن خسارة 916 مليون دولار في 1995 كانت كافية لاقتطاع أكثر من 50 مليون دولار سنوياً من الدخل الخاضع للضريبة على مدى 18 سنة وفق الصحيفة، أي حتى 2013.

وعلى الإثر أصدرت حملة ترامب بياناً لم يتطرق الى الخسائر وإنما أكد أنه رجل أعمال موهوب وحاذق، وأنه يتحلى بالمسؤولية تجاه أعماله وموظفيه وعائلته لكي لا يدفع ضرائب أكثر مما يفرضه القانون، وأوضحت أن ترامب سدد مئات الملايين من الدولارات كضرائب بمختلف أنواعها فضلا عن إسهاماته الطوعية.

واتهم فريق حملة ترامب صحيفة نيويورك تايمز بأنها ليست سوى ذراع لحملة كلينتون والحزب الديموقراطي ومصالحهما الخاصة، وأشار إلى أن الصحيفة حصلت على الوثيقة الضريبية بشكل غير قانوني.