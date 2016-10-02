شاهد: هندية سِتيّنية انكمش جسدها لـ61 سم!

تَقلَّص جسد عجوز هندية إلى حجم طفل صغير بعد إصابتها بمرض غريب ونادر، في حالة طبية مؤلمة للغاية، وفقاً لما نشرته صحف ذا صن وميترو وميرور البريطانية.

ومنذ عقدين تعاني شانتي ديفي (60 عاماً) وهي من كانبور بولاية أوتار براديش الهندية، من ألم مستمر وأصبحت عاجزة عن الحركة بعدما انكمشت ساقاها، ووصل طولها إلى نحو قدمين (حوالي 61 سنتيمتراً) أي إلى حجم طفل صغير.

وكان طول الجدة 5 أقدام (حوالي 153 سنتيمتراً) قبل ذلك، وعاشت هكذا لما يقرب من 25 عاما، لكن الآن أطرافها الملتوية والجامدة جعلت حركتها مستحيلة إلا بمساعدة الآخرين وهو أمر مؤلم وممل للغاية حيث لا تستطيع عمل أي شيء بمفردها.

وقالت الجدة إنها لا تستطيع أن تفتح يديها أو أن تمد ساقيها أو حتى إمالة رأسها، وأضافت أنها تشعر بالملل وأنها تفتقد الجلوس والقيام والمشي وتلبية الأصدقاء أو سقي النباتات.

وذكر زوجها غانغاتشاران كوشواها (62 عاماً) أن شانتي كانت سليمة تماماً وتؤدي حياتها طبيعية عندما تزوجها منذ 35 عاماً، مشيرا إلى أنها بعد ولادة طفلها الثالث أصبحت تشعر بالضعف وصلابة العظام تدريجياً.

وأضاف أنه بعد 3 أشهر من الولادة اشتكت شانتي من ألم شديد في عظامها، وبعد بضعة أشهر لاحظَت الزوجة تغيرات في جسدها حيث بدأ يتقلص حجمه تدريجياً، ولم يصدقها أحد إلا بعدما تأكد من تقلص حجمها نصف قدم (حوالي 15 سنتيمتراً) خلال 4 أشهر فقط.

وأشار الزوج إلى أن حالة شانتي تدهورت ببطء وأصبحت طريحة الفراش بعد أن سقط سقف من القش من كوخ مجاور على ساقيها، وأصبحت عظامها ضعيفة، ولم يتمكن الأطباء من تشخيص حالتها.

لكن الطبيب المحلي الدكتور بانكاغ سريفاستافا يعتقد أنه نوع من هشاشة العظام، وهو مرض وراثي ناتج عن طفرة جينية تؤثر على إنتاج الجسم للكولاجين، وأبرز أعراضه سهولة كسر العظام وانحناؤها وهشاشة الأسنان بالإضافة إلى ضعف العضلات.