شاهد: هدفان رائعان لأتليتكو يضمنان تصدره الدوري الإسباني

تصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بتغلبه على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء ضمن الأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى اليوم (الأحد).

وتصدى المتخصص دييجو الفيس حارس فالنسيا لركلة جزاء غريزمان في الشوط الأول قبل أن يتصدى لركلة أخرى من جابي في وقت لاحق.

لكن المهاجم الفرنسي تغلب على الحارس البرازيلي في الدقيقة 62 بينما ضمن كيفن جاميرو الفوز لفريقه في الوقت بدل الضائع.

ونجح غريزمان في هز الشباك عندما سدد البديل يانيك كاراسكو من داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة من يد الفيس وتصل إلى جاميرو الذي أعادها لزميله الفرنسي ليضعها في الشباك الخالية من حارسها.

ويتصدر أتليتكو ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة قبل أن يلعب الفريقان في وقت لاحق اليوم.

وخاض أتليتكو المباراة وهو مفعم بالثقة عقب الفوز على بايرن ميونخ 1-صفر في دوري أبطال أوربا يوم الأربعاء الماضي.