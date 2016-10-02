شاهد- ملياردير مصري: ثورة يناير "خدعة من الإخوان"

وصف الملياردير المصري حسين سالم ثورة 25 يناير/كانون ثان بأنها كانت "خدعة كبيرة" من جماعة الإخوان، بدعم من قطر وتركيا.

وأضاف سالم في مقابلة مع قناة مصرية محلية أن ما وصفه بـ"ثورة 30 يونيو" أنقذت مصر من الإخوان، في إشارة إلى انقلاب يوليو/تموز الذي أطاح الرئيس المصري محمد مرسي عقب مظاهرات 30 من يونيو/حزيران 2013.

وكان النائب العام المصري قد قرر في 24 من أغسطس/آب الماضي مخاطبة إنتربول، و3 دول أجنبية (سويسرا، وإسبانيا، وهونغ كونغ) لرفع الحظر عن أموال وممتلكات سالم، بعد أسابيع من إعلان الحكومة المصرية إتمام تصالح معه مقابل التنازل عن نسبة 75% من ثروته لها، ومقدارها 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه (أكثر من 596 مليون دولار).

لكن أسرة سالم وصفت في المقابلة اتفاق التصالح بأنه "تبرع" من الأسرة للدولة المصرية.

ويعتبر حسين سالم، الذي هرب إلى إسبانيا بعد ثورة يناير 2011، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما أنه كان صديقاً مقرباً له.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أسقطت نظام مبارك، أُحيل حسين سالم للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل" وغسيل أموال.

ووضع جهاز الشرطة الدولي "إنتربول" اسمه على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك عبد المجيد محمود، لكن محكمة إسبانية رفضت طلب القاهرة بالقبض عليه وتسليمه لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين، حيث يحمل سالم الجنسية الإسبانية.