شاهد: مصرع العشرات في تدافع حشود بإثيوبيا

لقي العشرات حتفهم صباح الأحد في تدافع بإثيوبيا بعدما تحول احتفال ديني إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في بلدة جنوب شرق العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص المطاطي.

وأظهرت اللقطات أشخاصا يرفعون أيديهم بشكل متقاطع، في لفتة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، قبل وقوع التدافع.

وشارك نحو مليوني شخص في مهرجان اريتشا السنوي في بلدة بيشوفتو.

ونظم الحدث في أورومبيا، وهي واحدة من أكثر مناطق البلاد اشتعالا، التي شهدت شهورا عديدة من الاحتجاجات الدامية التي ينظمها أشخاص يطالبون الحكومة بمزيد من الحريات.

أقرت الحكومة بوقوع وفيات أثناء الحدث، بالرغم من أن متحدثا ألقى باللائمة في هذه الفوضى على "الأشخاص الذين كانوا مستعدين لإثارة المشكلات".

وقال المتحدث إن كثيرين نقلوا إلى المستشفيات، لكنه لم يعلن أية حصيلة.

ومؤخرا، أثار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إثيوبيا مخاوف وقلقا دوليا.