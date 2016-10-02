شاهد: مسابقة لتشكيل أطول برج بشري في العالم

تشتهر مدينة كتالونيا الإسبانية بمسابقة تعود لأكثر من مئتي عام، وفيها يتنافس المشاركون على تشكيل أطول برج بشري.

ويحاول المشاركون ترتيب أنفسهم والوقوف فوق بعضهم البعض بشكل عمودي لتشكيل أبراج بشرية.

وقد يتشكل البرج الواحد من مئات الأشخاص.

ومن المعتاد أن يشترك في الفريق الواحد ثلاثة أجيال من عائلة واحدة، إذ يحظى الأصغر سنا والأخف وزنا بالصعود إلى قمة البرج.

ويتجمَّعَ الآلاف في "كتالونيا" لمتابعة المنافسة بين فرق مختلفة على إنشاءِ أكبرِ برجٍ بشري.

وقد يمتد ارتفاع بعضِ الأبراجِ إلى نحوِ خمسةَ عشرَ متراً.

يذكر أن منظمة "اليونسكو" تعتبر هذه المسابقة إحدى روائع التراث الشعبي في العالم.