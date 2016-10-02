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شاهد| مان يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ستوك سيتي

2/10/2016

سقط فريق مانشستر يونايتد، اليوم، في فخ التعادل مع ضيفه ستوك سيتي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ونجح الفرنسي أنطوني مارسيال في افتتاح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69 بعد دقيقتين فقط من نزوله، ولكن لاعب الوسط الويلزي جو آلين خطف هدف التعادل لستوك في الدقيقة 82.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد ستوك إلى 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

ويعد تعادل اليوم، الأول لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث حقق مانشستر أربعة انتصارات وخسر لقاءين.

 فيما خسر ستوك أربع مرات، وتعادل ثلاث، من دون أن يحقق أي انتصار حتى الآن في الموسم الحالي 2016-2017.

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