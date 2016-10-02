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شاهد: مئات المناطيد تزين سماء ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية

2/10/2016

تحت جنح الظلام وقفت المناطيد لتبدو للوهلة الأولى وكأنها مصابيح ضخمة متعددة الألوان يضيء وميضها عتمة الفضاء الخارجي في منظر بهيج.

ومع بزوغ الشمس تجمع الناس استعدادا لانطلاق أكبر مهرجان للمناطيد في العالم، جنوب غربي الولايات المتحدة، لمشاهدة إطلاق أولى بالونات مهرجان المناطيد الهوائية السنوي.

ويستمر المهرجان السنوي حتى التاسع من الشهر الجاري، ويـُتوقع أن يستقبل نحو مليون زائر من بلاد العالم، وأكثر من خمسمئة مشارك.

وتتطلب عملية تجهيز هذه المناطيد الضخمة لإطلاقها في الجو فريقا كاملا، وكل منطاد لا يشبه الآخر، وتأتي المناطيد بأشكال وأحجام وألوان ورموز مختلفة.

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