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شاهد: لاعب يحرز أجمل أهداف الدوري الهولندي في مرماه

2/10/2016

أحرز لاعب أوتراخت الهولندي رومان لوفين هدفا أثناء مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام (الأحد) في الدوري الهولندي لكرة القدم لكن الهدف كان في مرماه.

وفاز أياكس أمستردام على ضيفه أوتراخت بثلاثة أهداف لهدفين ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الهولندي لكرة القدم.

 في الدقيقة السابعة والعشرين أحرز لاعب أوتراخت كيفين كونبوي هدفا لفريقه برأسية بعد كرة من زميله ياسين أيوب لكن لوفين عدل النتيجة لأياكس في الشوط الثاني بهدف بالخطأ في شباكه.

وسجل لاسي سكوني هدف التفوق لأياكس قبل اثنتي عشرة دقيقة من صافرة النهاية.

ولإنهاء أي أمل للضيف، سجل حكيم زييك هدفا ثالثا لأياكس في الدقيقة السابعة والثمانين مستفيدا من أخطاء دفاع أوتراخت.

أخيرا، سجل البديل مارك فان دير مارل هدفا لأوتراخت في أول لمسة له لكن الوقت لم يسعف فريقه وانتهت المواجهة بفوز أياكس بثلاثة أهداف لهدفين.

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