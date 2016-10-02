شاهد ـ قطار الذهب المفقود في بولندا: أسطورة أم حقيقة؟

تنتشر شائعات في بولندا منذ الحرب العالمية الثانية مفادها أن قطاراً محملاً بالمجوهرات المسروقة والأسلحة اختفى في دهاليز الأنفاق، ضمن خطة عسكرية سرية لم ينهها النازيون، بينما كان الجيش السوفيتي يتقدم في ألمانيا النازية.

ويقول الخبراء إنه ليس هناك أي دليل يثبتبأن القطار "الأسطورة" موجود هناك، لكن باحثين في التاريخ أصابهم الملل من فشل محاولات العثور على القطار قرروا بناء مجسم للقطار ووضعه في مكان جذب سياحي ببولندا.

وكان منقبون عن الكنوز بدأوا أعمال الحفر في موقع بجنوب غرب بولندا يعتقد أن قطاراً نازياً محملاً بالذهب مخبأ فيه ويحتوي على مجوهرات مسروقة ومسدسات لكن بعد أيام من البحث لم يعثروا على شيء.

وبنى النازيون العديد من الأنفاق بالقرب من مدينة فالبراجيتش خلال الحرب.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال البروفسور جانوز ماجدي من جامعة (إيه.جي.اتش) للعلوم والتكنولوجيا في كراكوف إن "المسح الجيولوجي للموقع لم يجد أي دليل على وجود القطار".

وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحافي أنه قد يكون هناك نفق، لكن ليس هناك قطار.

وتتداول الأجيال في بولندا قصصاً عن اختفاء قطار محمل بالذهب في مدينة تدعى اليوم فروكلاوف، وتروي هذه الحكايات بأنه اختفى بالقرب من قلعة كيساز في فالبراجيتش.

وبعد فشل محاولات إيجاد القطار، قرر باحثون أن يصنعوا مجسما لذلك القطار الذي قيل إنه اختفى منذ الحرب العالمية الثانية وبالفعل جمعوا أجزاء خشبية لبناء المجسم ووضعه في مكان سياحي مميز لجذب السياح.

