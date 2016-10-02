شاهد: ظهور ثعبان برأسين في تكساس!

استقبلت حديقة حيوان Cameron Park Zoo في مدينة واكو بولاية تكساس الأمريكية، ثعباناً برأسين عثرت عليه سيدة في الفناء الخلفي لمنزلها، بحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال UPI، وصحيفة يو إس إيه توداي.

وقال بريان هينلي المشرف على الحديقة، إن الثعبان النادر سيخضع للحجر الصحي لمدة 3 أشهر قبل عرضه على الجمهور، ونشرت الحديقة صوراً للثعبان على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) خلال تجهيز مكان له للعرض.

لكن وفقاً لهينلي فإن الثعبان يأكل بإحدى رأسيه ويشرب بالأخرى، موضحاً أن الثعبان لايزال شاباً، وأنمه رة يصادفون ثعباناً برأسين للمرة الأولى، وأضاف أنه سيتم تحديد جنس واسم الثعبان خلال الأيام المقبلة.