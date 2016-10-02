البث الحي
منوعات

شاهد: ظهور ثعبان برأسين في تكساس!

2/10/2016

استقبلت حديقة حيوان Cameron Park Zoo في مدينة واكو بولاية تكساس الأمريكية، ثعباناً برأسين عثرت عليه سيدة في الفناء الخلفي لمنزلها، بحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال UPI، وصحيفة يو إس إيه توداي.

وقال بريان هينلي المشرف على الحديقة، إن الثعبان النادر سيخضع للحجر الصحي لمدة 3 أشهر قبل عرضه على الجمهور، ونشرت الحديقة صوراً للثعبان على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) خلال تجهيز مكان له للعرض.

لكن وفقاً لهينلي فإن الثعبان يأكل بإحدى رأسيه ويشرب بالأخرى، موضحاً أن الثعبان لايزال شاباً، وأنمه رة يصادفون ثعباناً برأسين للمرة الأولى، وأضاف أنه سيتم تحديد جنس واسم الثعبان خلال الأيام المقبلة.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)