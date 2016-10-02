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شاهد: طفل حلبي يحكي معاناته في ظل القصف الروسي على المدينة

2/10/2016

قال سكان حلب السورية إنهم يجدون صعوبة في التغلب على المشكلات في مدينة محرومة من المساعدات وتقصف.

وأظهر مقطع مصور بث على الإنترنت اليوم رجال عرف نفسه باسم أبو اليمان وبأنه من مقاتلي الجيش السوري الحر إن السكان هجروا المنطقة المحلية.

وظهر في الفيديو مجموعة من الناس يتحدثون على قارعة طريق قرب أنقاض منازل.

وقال صبي من سكان المنطقة "من أسبوع أسبوعين ما هدي (لم يهدأ، الطيران طاول هوني (نهائيا هنا) يعني هوني بيضرب رشاش بالليل الطيران الروسي والطيران الحربي بنقوم باركين ما بنحس إلا أختي بتلفني (تحتضنني) صغيرة بتبكي كتير وشيء ما باينعاش طاول (لا يطاق إطلاقا).

وأضاف قائلا "بالنهار صواريخ وبراميل. رفاقي قدامي عم بيستشهدوا يعني كنا بنلعب بالملعب بس هلا حرمنا ما بش نتجمع رفاقنا مع بعضنا طاول طاول (نهائيا)".

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