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شاهد| ثنائية كافاني تقود باريس سان جيرمان للفوز على بوردو

1/10/2016

أحرز ادينسون كافاني هدفين للمباراة الثانية على التوالي ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-صفر على بوردو اليوم السبت في الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي  ليعود بطل النسخة الماضية إلى طريق الانتصارات بعد بداية متعثرة.

ووضع فريق المدرب اوناي ايمري ذكرى الهزيمة المفاجئة 2-صفر الأسبوع الماضي في تولوز خلفه وتقدم مبكرا عندما ارتقى كافاني أعلى من المدافعين ليحول برأسه تمريرة انخيل دي ماريا العرضية إلى الشباك في الدقيقة الثالثة.

وضاعف مهاجم اوروجواي تفوق فريق العاصمة في الدقيقة 30 بعدما أكمل تمريرة لايفين كورزاوا إلى الشباك بكعب القدم محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بعدما سجل هدفين في الفوز 3-1 على لودوجورتس في دوري أبطال اوروبا يوم الأربعاء.

وأصبح كافاني في صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي متفوقا بهدفين على الكسندر لاكازيت مهاجم اولمبيك ليون وميفلوت إردينج مهاجم ميتز.

وسجل دي ماريا هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل لكن فارق الهدفين كان كافيا ليحصل باريس سان جيرمان على النقاط الثلاث.

وبذلك ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 16 نقطة متقدما بفارق الأهداف على موناكو الذي يحل ضيفا على ميتز في وقت لاحق اليوم السبت بينما يلعب نيس المتصدر ضد لوريان مساء اليوم الأحد.

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