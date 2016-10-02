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شاهد: ثعبان يلدغ رجلا في الهند حاول التقاط "سيلفي" معه

2/10/2016

لدغ ثعبان من نوع الأصلة رجلا بينما كانت مجموعة من الناس تسعى لالتقاط صور معه بولاية راجاستان شمال غرب الهند.

وتعهد مسؤولون في إدارة الغابات الهندية باتخاذ إجراء صارم تجاه المتسببين في الحادث الذي الحادث الأسبوع الماضي بعد أن أخرج مسؤولو إدارة الغابات الثعبان من داخل مدرسة في ولاية راجاستان.

ووقفت عناصر الإدارة لالتقاط الصور مع الثعبان الضخم بعد نجاحها في اصطياده.

وقال كيه جي شريفاستاف نائب أمين الغابات إن الحادث لم يكن متوقعا لأن مسؤولي الإنقاذ الذين اشتركوا في اصطياده مدربون جيدا.

وأضاف أنه كان يريد إطلاق سراح الثعبان في وجوده ولكن مسؤولي الإنقاذ فعلوا ذلك قبل وصوله للمكان مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مدنيين وأنه من الممكن حدوث مشكلة لأن كل المسؤولين مدربون جيدا.

وتابع شريفاستاف قائلا إن التقاط الصور مع الثعبان ونشرها جريمة بموجب قانون الحياة البرية وأضاف أنه سيتم توجيه إنذار لكل من اشتركوا في هذه الواقعة.

وأقر الضحية أشوك بيشنوي أن الحادث وقع نتيجة إهمال من جانبه.

وقال إنه عندما علم بالخبر ذهب إلى المكان ولم يدرك مدى قربه من الثعبان فهاجمه، مشيرا إلى أنه مسؤول عما حدث بالكامل.

وأضاف أن الحادث وقع بسرعة شديدة رغم سيطرة مسؤولي الإنقاذ على الثعبان.

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