شاهد: "الفتاة الوطواط" تطير أعلى قطار سريع بموسكو!

أطلقت مراهقة روسية على نفسها اسم "Kobzarro" وخاطرت بحياتها مرتدية زي الوطواط وصعدت أعلى قمة قطار مُسرع في ساعة الذروة بموسكو! بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبدأت الفتاة السير أعلى القطارات قبل 4 سنوات، حيث كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، رغم علمها بأن هذا الأمر غير قانوني، إلا أنها ظلت تمارس تلك العادة حتى الآن وهي ابنة الـ19 ربيعاً، وتكتفي بدفع الغرامات.

وأوضحت الفتاة الوطواط أن والدها رجل صارم للغاية وكان يطبق قواعده وشروطه في البيت من دون نقاش، وبعدما تحررت من قفص أبيها وسافرت للدراسة في بريطانيا قررت وضع قواعدها الخاصة.

ودرست الفتاة معدات القطار بدقة ثم تمرست الزحف على أسطح مختلف أنواع القطارات، وهذه العادة بالنسبة لها تشعرها بالقوة والحرية والتوسع الذهني، حيث مشاهدة العالم بمنظور مختلف.