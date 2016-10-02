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شاهد: "الخوذات البيضاء" في سوريا مرشحة لجائزة نوبل للسلام

1/10/2016

من بين المرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2016 أعضاء جماعة الدفاع المدني السوري الذين يعرفون باسم "الخوذات البيضاء".

ويعتقد أن الخوذات البيضاء تتألف من ألوف المتطوعين وغالبا ما يظهرون في لقطات الفيديو التي يصورها هواة ويحملونها على الإنترنت وهم ينبشون وسط الحطام بعد ما يعتقد أنها ضربات جوية في مناطق مدنية ويحاولون إنقاذ الناس من البنايات المدمرة.

ووقع الألوف على التماس أُطلق على الإنترنت يحث لجنة نوبل على منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للخوذات البيضاء.

وكانت عضو البرلمان البريطاني جو كوكس، التي قتلت في دائرتها الصيف الماضي، قد بدأت التحرك لترشيح جماعة المتطوعين بعد أن كتبت للجنة في فبراير/شباط الماضي.

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