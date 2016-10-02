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شاهد| الإعصار ماثيو يتجه بسرعة فائقة لهدم المنازل بكوبا

1/10/2016

يتحرك الإعصار ماثيو بسرعة فائقة صوب جاميكا وكوبا بسرعة رياح تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة وهي قوة حذر خبراء الأرصاد من أنها تكفي لهدم منازل.

ومن المتوقع وصول ماثيو -وهو الإعصار الأقوى في المحيط الأطلنطي منذ إعصار فليكس في 2007- إلى اليابسة يوم الاثنين ليضرب الساحل الجنوبي الغربي لجاميكا الذي يضم العاصمة كينجستون وتقع به أيضا مصفاة النفط الوحيدة.

وربما يؤثر ماثيو كذلك على عدد من المقاصد السياحية مثل مونتيجو باي في الشمال.

ومع وصول الإعصار ماثيو إلى مسافة على بعد 625 كيلومترا جنوب شرقي كينجستون قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه جرى خفض تصنيفه إلى إعصار من الدرجة الرابعة بعد أن كان رُفع تصنيفه في وقت سابق إلى إعصار من الدرجة الخامسة وهي الأعلى في مقياس شدة الأعاصير.

وهطلت الأمطار على كينجستون اليوم السبت وقالت السلطات إنها تتخذ كل الاحتياطات اللازمة.

وقال روبرت مورجان مدير الاتصالات بمكتب رئيس الوزراء الذي استضاف اجتماعا طارئا بشأن الإعصار أمس الجمعة "إن الحكومة على أهبة الاستعداد".

وأضاف أن منسقي الكوارث والشرطة والجنود في وضع الاستعداد ويجري بناء ملاجئ في أنحاء الجزيرة.

وفي كوبا جرى إعلان المرحلة الأولى من الطوارئ في خمسة أقاليم.

وفي سانتياجو دي كوبا فتح الحزب الشيوعي الحاكم ملاذات وشكل فرقا تطوعية لتنظيف المصارف وتخزين المواد الغذائية.

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