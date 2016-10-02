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شاهد: الأرجنتين تفوز بكأس العالم للصالات

2/10/2016

حصلت الأرجنتين على كأس العالم للصالات للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها 5-4 في المباراة النهائية على روسيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الفريقان للمباراة النهائية في بطولة العالم للصالات، والتي أقيمت هذا العام بمدينة كالي في كولومبيا.

ولم تشهد الدقائق الـ15 الأولى من المباراة سيطرة أي من الفريقين، حتى أحرزت روسيا الهدف الأول في الدقيقة 16 بقدم اللاعب إيدر ليما، لكن الأرجنتين حققت التعادل بعد أقل من نصف دقيقة، قبل أن تتفوق بهدف من ضربة جزاء قبل وقت قصير من انتهاء الشوط الأول.

وأحرزت روسيا هدف التعادل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 2-2.

لكن الأرجنتين سيطرت على مجريات المباراة منذ ذلك الحين وأحرزت هدفين في أقل من دقيقة، ثم أحرزت هدفا ثالثا قبل دقيقتين من انتهاء المباراة لتصبح النتيجة 5-2.

وأحرزت روسيا هدفين خلال الوقت المتبقي، لكن الأرجنتين استطاعت الاحتفاظ بتفوقها لتنتهي المباراة 5-4.

وبهذا تنضم الأرجنتين إلى البرازيل واسبانيا في الفوز بالكأس.

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