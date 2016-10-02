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شاهد: إصابة قوية للاعب في رأسه بالدوري الهولندي لكرة القدم

1/10/2016

حسم التعادل بنتيجة 1 / 1 المباراة التي جمعت آيندهوفن مع مضيفه هيرينفين أمس (السبت) في المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم هيرينفين بهدف سجله أربير زينيلي في الدقيقة 72 لكن فرحة الفريق بالتقدم لم تدم أكثر من ثلاث دقائق بعدما أحرز جيرميه جستي، لاعب هيرينفين ، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 ليمنح آيندهوفن التعادل.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني كما رفع هيرينفين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة إصابة لاعب بقوة في رأسه نتيجة تصادمه مع آخر أثناء محاولته ضرب الكرة برأسه.

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