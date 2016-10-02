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شاهد|ليفركوزن يهزم دورتموند لأول مرة منذ عامين بهدفين دون رد

1/10/2016

فاز فريق "باير ليفركوزن"، اليوم السبت، على ضيفه "بروسيا دورتموند" بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وسجل هدفا الفوز: السويسري "أدمير محمدى" و المكسيكي "خافيير هيرنانديز" في الدقيقتين 10 و79.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد "باير ليفركوزن" إلى 10 نقاط محتلًا بها في المركز السابع، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 12 نقطة في المركز الثالث بفارق أربعة نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

ويعد فوز اليوم هو الأول لـ"باير ليفركوزن" على "بروسيا دورتموند"  منذ العام 2014 عندما فاز وقتها بهدفين دون رد.

وتعد تلك الهزيمة الثانية لـ"بروسيا دورتموند" في الموسم الحالي للدوري، حيث سبق له تلقي هزيمة من "لايبزيغ" بهدفٍ نظيف.

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