تويتر" يغير طريقة حساب الحد الأقصى لعدد حروف التدوينات

كما توقع البعض منذ مدة، غير موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طريقة حساب الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بكتابتها في كل رسالة أو تغريدة من رسائل الموقع.

يذكر أن موقع التدوينات الصغيرة لا يسمح بإرسال أي تدوينة يزيد عدد حروفها عن 140 حرفا بما في ذلك الصور المرفقة مع التدوينة.

وذكر موقع "تويتر" أن هذه القواعد تغيرت بدرجة ما، حيث لن يتم حساب التغريدة التي يعاد إرسالها ولا استطلاعات رأي تويتر ولا الصور والفيديوهات التي يتم تبادلها ضمن عدد الحروف المسموح بها في التغريدة، وهو 140 حرفا كحد أقصى.

وهذا التغيير سيتيح للمستخدمين مساحة أكبر لوصف المحتوى المرفق سواء كان صورة أو فيديو او رسالة يعاد إرسالها.

وكان الموقع يحسب الصور أو الروابط التي يتم إرسالها إلى مستخدمين آخرين ضمن عدد الحروف المسموح به وهو ما كان يقلص بشدة المساحة المتاحة أمام المستخدم لكي يعلق أو يصف هذه الصور أو الروابط التي يرسلها.

وقد تم تنشيط الخاصية الجديدة التي لن تحسب هذه المرفقات ضمن عدد الحروف المقررة للرسالة الأصلية لجميع المستخدمين فورا.

ويجري موقع تويتر حاليا اختبارات لتغيير جديد، فالموقع يحسب حاليا أسماء الأشخاص الذين يتم إرسال الردود عليهم ضمن عدد الحروف المقررة للرسالة، ولكن في المستقبل قد لا يحسب الموقع حروف هذه الاسماء ضمن حروف الرسالة.

وهذه الخاصية الجديدة متاحة فقط لعدد محدد من المستخدمين على سبيل الاختبار.

في الوقت نفسه حذر الموقع من أن بعض الإصدارات القديمة من تطبيق تويتر قد لا تتوافق مع التغييرات الجديدة.

