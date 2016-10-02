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بوليوود تدخل على خط المواجهة بين الهند وباكستان

2/10/2016

دور العرض الباكستانية حظرت عرض الأفلام الهندية

دخلت صناعة الأفلام الهندية على خط المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان بعدما أوقفت دور العرض الباكستانية عرض الأفلام الهندية ردا على قرار هندي بمنع مشاركة الممثلين الباكستانيين في الأفلام الهندية.

وجاءت التداعيات على صناعة السينما بعد المناوشات العسكرية على طول خط الهدنة في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الجارتين النوويتين.

وتقول الهند إن مسلحين شنوا هجوما من باكستان قبل أسبوعين على قاعدة أوري العسكرية في كشمير أسفر عن مقتل 18 جنديا باكستانيا، واعتبر الهجوم الأسوأ خلال سنوات.

وعقب الهجوم تبنت الرابطة الرئيسية لمنتجي الأفلام ودور العرض الهندية قرارا الأسبوع الماضي يمنع مشاركة جميع الممثلين والفنيين الباكستانيين من العمل في صناعة السينما الهندية، لكن القرار قوبل بمعارضة العديد من الممثلين والمخرجين الهنود الذين قالوا إن الممثلين لا علاقة لهم بالإرهاب.

وفي المقابل أعلنت دور العرض الباكستانية الجمعة 30 من سبتمبر/أيلول وقف عرض الأفلام الهندية، رغم الرواج الواسع الذي تحظى به في باكستان.

ورحب رواد السينما في باكستان بهذه الخطوة، التي رأوا فيها تضامنا مع الجيش الباكستاني في مواجهة الهند.

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