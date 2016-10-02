بلغاريا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

حظر برلمان بلغاريا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوربية أخرى.

ووافق البرلمان البلغاري يوم الجمعة 30 من سبتمبر على قانون "حظر النقاب" الذي تقدم به ائتلاف الجبهة الوطنية القومي.

ويفرض القانون غرامة تصل إلى 1500 ليف (857 دولارا) بالإضافة إلى الحرمان من مزايا اجتماعية، لمن تخالف القانون.

ورفض حزب حركة الحقوق والحرية، الذي يضم منحدرين من أصل تركي، المشاركة في التصويت، الذي جاء عقب حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في العديد من البلدات البلغارية.

وقال الحزب إن الحظر سيشجع على التعصب العرقي والديني.

من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية القانون، وقالت إن الحظر ينتهك حقوق النساء البلغاريات في حرية التعبير والدين.

واعتبرت المنظمة أن القانون يمثل جزءا من اتجاه مقلق من العنصرية وعدم التسامح وكراهية الأجانب في بلغاريا.

ويشكل المسلمون نحو 12 في المئة من سكان بلغاريا البالغ عددهم 7.2 مليون نسمة وينحدر أغلب مسلميها من عرق تركي.