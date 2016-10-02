بطلان استفتاء في المجر بشأن استقبال المهاجرين

رئيس وزرا المجر يدلي بصوته في الاستفتاء

أعلن الحزب الحاكم في المجر بطلان استفتاء على حصص البلاد في إعادة توطين المهاجرين إلى الاتحاد الأوربي، وذلك بسبب عدم الوصول إلى نسبة التصويت اللازمة.

ورفضت أغلبية ساحقة من الناخبين المجريين خطة الاتحاد الأوربي لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بنظام الحصص في الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربن قد حث الناخبين على رفض خطة الاتحاد.

وبعد وقت قصير من إغلاق باب التصويت الساعة 1700 بتوقيت غرينتش سارع سياسيون كبار من حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) إلى إعلان النصر استنادا إلى نتائج استطلاعات رأي أظهرت أن 95 في المئة من الناخبين المجريين أو ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص رفضوا خطة توزيع المهاجرين بنظام الحصص.

وتعزز هذه النتيجة موقف رئيس الوزراء فيكتور أوربن في الداخل وتشجعه على الثبات على موقفه في خلافاته مع بروكسل.

لكن أوربن كان في حاجة إلى إقبال لا يقل عن 50 في المئة من الناخبين المؤهلين حتى تكون النتيجة صالحة.

وبإمكان هذا الاستفتاء، الذي لن يعتد بنتيجته، أن يضعف قدرة أوربن على ممارسة ضغوط على بروكسل لتغيير سياساتها المتعلقة بالهجرة.

وأوربن الذي يتولى السلطة منذ العام 2010 من بين أشد المعارضين للهجرة في الاتحاد الأوربي وخلال العام الماضي أغلق حدود بلاده الجنوبية بسياج من الأسلاك الشائكة وكلف آلافا من رجال الجيش والشرطة بالقيام بدوريات على الحدود.

وبينما تقول بودابست إن سياسة الهجرة يجب أن تكون شأنا من شؤون السيادة الوطنية انتقدت جماعات حقوق الإنسان الحكومة بسبب تعزيزها للخوف وإرهاب الأجانب ولإساءة معاملة اللاجئين على الحدود.