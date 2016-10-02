انتقادات لمصافحة نتنياهو وعباس بعد جنازة بيريز

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية للإذاعة المحلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن ينبغي أن يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة شيمون بيريز.

وذكرت إيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي المحافظ، للمحطة في مقابلة أنها لا تعرف ما هو الإجراء الآخر الذي كان على نتنياهو فعله، لكنها تختلف مع هذه اللفتة.

وتعد شاكيد أحدث شخصية تنتقد تصرفات عباس ونتنياهو خلال المراسم التي جرت في القدس يوم الجمعة الماضي لجنازة الرئيس الإسرائيلي السابق بيريز، الذي توفي الأسبوع الماضي عن 93 عاما بعد إصابته بجلطة دماغية.

أما وزير التعليم نفتالي بينيت، من حزب البيت اليهودي، فكتب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه لم يفهم كيف يمكن للقادة الإسرائيليين – بمن فيهم أيضا الرئيس رؤوفين ريفلين – أن يصافحوا عباس.

كما شعرت حركة فتح، التي يتزعمها عباس، بالحاجة حتى لتبرير الزيارة باعتبارها فرصة لرفع مطلب "أمام العالم أجمع أن شعبنا له الحق في الحياة والعيش في سلام".

وتم تعليق عمل أسامة منصور، وهو ضابط ذو رتبة عالية في قوات الأمن الفلسطينية، واعتقل في وقت لاحق أمس (السبت) بعد أن انتقد حضور عباس للجنازة، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وفق ما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وكتب منصور "لا ينبغي أن تكون هناك علاقات شخصية أو ودية مع المحتل، طالما لا يزال مستمرا في سياساته المتغطرسة ضد شعبنا" وفقا لنسخة مترجمة من وكالة معا.