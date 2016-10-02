انتقادات لبرلماني مصري دعا لـ "كشف عذرية" طالبات الجامعة

إلهامي عجينة، نائب بالبرلمان المصري

أثارت مطالبة نائب في البرلمان المصري بتوقيع "كشوف عذرية" على الفتيات قبل قبولهن في الجامعات، ردود فعل غاضبة من منظمات نسائية وأعضاء في البرلمان، كما جذب انتباه وسائل إعلامية أجنبية عديدة.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قولها إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام لرفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وإسقاط عضويته.

واعتبرت رئيس المجلس القومي للمرأة أن تصريحات النائب في البرلمان "تصريحات مسيئة للمرأة المصرية وللشعب المصري بوجه عام" على حد وصفها.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "المصري اليوم" المحلية عن منى منير، عضو مجلس النواب، قولها إن نائبات في البرلمان تقدمن بشكوى إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى لجنة القيم حتى تتم إقالته.

بينما اعتبرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أن تصريحات عجينة ليست غريبة عليه، مستشهدة بتصريحات أثارت الجدل للنائب خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن عجينة معروف بتصريحاته المثيرة للجدل، ففي وقت سابق طالب بإجراء عمليات الختان للنساء المصريات من أجل "تقليل رغبتهن الجنسية" لأن الرجال المصريين "ضعفاء جنسيا" علي حد قوله.

وأضافت أنه من التصريحات المثيرة للغضب التي أطلقها النائب في البرلمان تصريحاته بشأن ضحايا قارب الهجرة غير النظامية الذين لقوا حتفهم غرقا قبالة السواحل المصرية.

وكان عجينة قد قال آنذاك أن المئات الذين لقوا حتفهم في القارب "لا يستحقون التعاطف".

وكان عجينة قد صرح في مقابلة صحفية إن "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها آنسة، وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".

وإثر ردود الفعل الغاضبة، تراجع عجينة عن تصريحاته قائلا إنه أسيء فهمه، وكان كلامه في إطار اقتراح للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي المنتشرة، على حد قوله.

ونقلت تقارير محلية عنه قوله " أنا اعتذر عن الإشاعات اللي(التي) انتشرت عن كشف عذرية البنات فب الجامعة أنا مقلتش كدا(لم أقل هذا) والموضوع كان صحفي يسأل عن سبب زيادة حالات الزواج العرفي في المدارس والكليات وإيه( ما) دور الحكومة فاقترحت الموضوع ده(هذا) وكان مجرد اقتراح".