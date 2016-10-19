91 ألف مريض يتوفون جراء الإصابة بعدوى داخل مستشفيات أوربا

أظهرت دراسة حديثة أن ما يصل إلى 91 ألف مريض يتوفون سنويا جراء الإصابة بعدوى داخل المستشفيات الأوربية، ويرى الباحثون أن هناك مليونين و600 ألف نوع من العدوى تصيب المرضى في المستشفيات الأوربية.

وكتب فريق البحث تحت إشراف أليساندرو كاسيني من المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في مجلة "بلوس ميديسين" إن الإصابة بالالتهاب الرئوي وتسمم الدم وعدوى المسالك البولية تندرج ضمن أكثر أنواع العدوى شيوعا في المستشفيات.

وقالت بيترا جاستماير، مديرة المركز الوطني لمراقبة العدوى داخل المستشفيات في مستشفى "شاريتيه" في العاصمة الألمانية برلين: " إن هذه الدراسة تعد في نظري أفضل دراسة رأيتها عن هذا الموضوع – ليس في أوربا وحدها "، وأضافت "إن ذلك يتفق مع توقعاتنا".

وبالنسبة لألمانيا، قدرت جاستماير عدد الإصابات بالعدوى داخل المستشفيات فيها بنحو 500 ألف إصابة سنويا، ينتج عنها ما يصل إلى 15 ألف حالة وفاة.