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91 ألف مريض يتوفون جراء الإصابة بعدوى داخل مستشفيات أوربا

19/10/2016

91 ألف مريض يتوفون جراء الإصابة بعدوى داخل مستشفيات أوربا
أظهرت دراسة حديثة أن ما يصل إلى 91 ألف مريض يتوفون سنويا جراء الإصابة بعدوى داخل المستشفيات الأوربية، ويرى الباحثون أن هناك مليونين و600 ألف نوع من العدوى تصيب المرضى في المستشفيات الأوربية.
وكتب فريق البحث تحت إشراف أليساندرو كاسيني من المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في مجلة "بلوس ميديسين" إن الإصابة بالالتهاب الرئوي وتسمم الدم وعدوى المسالك البولية تندرج ضمن أكثر أنواع العدوى شيوعا في المستشفيات.
وقالت بيترا جاستماير، مديرة المركز الوطني لمراقبة العدوى داخل المستشفيات في مستشفى "شاريتيه" في العاصمة الألمانية برلين: " إن هذه الدراسة تعد في نظري أفضل دراسة رأيتها عن هذا الموضوع – ليس في أوربا وحدها "، وأضافت "إن ذلك يتفق مع توقعاتنا".
وبالنسبة لألمانيا، قدرت جاستماير عدد الإصابات بالعدوى داخل المستشفيات فيها بنحو 500 ألف إصابة سنويا، ينتج عنها ما يصل إلى 15 ألف حالة وفاة.
يذكر أن ثلث أنواع العدوى التي تحدث في المستشفيات يمكن تجنبها من خلال تحسين معايير النظافة والرعاية الصحية.
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