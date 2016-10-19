يقتلان عامل توصيل للحصول على بيتزا بالمجان

عامل توصيل البيتزا القتيل

قتل رجلان في بريطانيا عامل توصيل في أحد محلات البيتزا خلال محاولتهم سرقة ثلاث فطائر بيتزا يبلغ ثمنها 50 جنيها استرلينيا.

وقالت صحيفة مترو البريطانية إن الرجلين كانا يحتسيان المشروبات الكحولية مع أصدقائهم عندما فكروا في الحصول على بيتزا بدون دفع أموال مقابلها.

وأعطى أحدهما عنوانا زائفا وانتظر مع صديقه وصول عامل التوصيل قبل أن يهجما عليه. ووجه أحدهما لكمة لعامل التوصيل الذي سقط واصطدمت رأسه بالرصيف.

وأضافت الصحيفة أن العامل ويدعى علي قاسمي، 45 عاما، توفي بعد يومين من الحادث نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

واعترف أحد الرجلين بتهمة القتل والسرقة فيما أنكر الأخر التهمتين.