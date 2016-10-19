البث الحي
منوعات

يقتلان عامل توصيل للحصول على بيتزا بالمجان

19/10/2016

عامل توصيل البيتزا القتيل

قتل رجلان في بريطانيا عامل توصيل في أحد محلات البيتزا خلال محاولتهم سرقة ثلاث فطائر بيتزا يبلغ ثمنها 50 جنيها استرلينيا.

وقالت صحيفة مترو البريطانية إن الرجلين كانا يحتسيان المشروبات الكحولية مع أصدقائهم عندما فكروا في الحصول على بيتزا بدون دفع أموال مقابلها.

وأعطى أحدهما عنوانا زائفا وانتظر مع صديقه وصول عامل التوصيل قبل أن يهجما عليه. ووجه أحدهما لكمة لعامل التوصيل الذي سقط واصطدمت رأسه بالرصيف.

وأضافت الصحيفة أن العامل ويدعى علي قاسمي، 45 عاما، توفي بعد يومين من الحادث نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

واعترف أحد الرجلين بتهمة القتل والسرقة فيما أنكر الأخر التهمتين.

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)