البث الحي
منوعات

مصر: التحقيق مع أستاذين جامعيين بتهمة إهانة السيسي

19/10/2016

التحقيق مع أستاذين جامعيين بتهمة إهانة السيسي

ذكرت جريدة الشروق المصرية أن رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي أحال كلا من عميد كلية التربية الرياضية السابق ومدرس مساعد بالكلية للتحقيق بتهمة الإساءة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء المحاضرات.

وأضافت الصحيفة أن مذكرة التحقيق استندت إلى  مذكرتين مقدمتين من عميد الكلية الحالي الدكتور مختار أمين عبد الغني، ومدير الأمن الإداري.

وأوضحت الصحيفة أن مذكرة عميد الكلية قالت إن الأستاذين تطرقا أثناء محاضرات للطلاب إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد وتلفظا بكلمات تسيء إلى من وصفتهم برموز الدولة ومنهم عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاب هتفوا بصوت عال ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجامعة قوله أن حرية الرأي مكفولة للجميع شرط أن تكون في إطار التعبير الراقي دون إهانة أو تجريح أو سخرية، وألا تسيء للوطن ولا رموزه على حد وصفه. 

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)