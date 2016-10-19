مصر: التحقيق مع أستاذين جامعيين بتهمة إهانة السيسي

التحقيق مع أستاذين جامعيين بتهمة إهانة السيسي

ذكرت جريدة الشروق المصرية أن رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي أحال كلا من عميد كلية التربية الرياضية السابق ومدرس مساعد بالكلية للتحقيق بتهمة الإساءة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء المحاضرات.

وأضافت الصحيفة أن مذكرة التحقيق استندت إلى مذكرتين مقدمتين من عميد الكلية الحالي الدكتور مختار أمين عبد الغني، ومدير الأمن الإداري.

وأوضحت الصحيفة أن مذكرة عميد الكلية قالت إن الأستاذين تطرقا أثناء محاضرات للطلاب إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد وتلفظا بكلمات تسيء إلى من وصفتهم برموز الدولة ومنهم عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاب هتفوا بصوت عال ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجامعة قوله أن حرية الرأي مكفولة للجميع شرط أن تكون في إطار التعبير الراقي دون إهانة أو تجريح أو سخرية، وألا تسيء للوطن ولا رموزه على حد وصفه.